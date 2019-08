AMBURGO JATTA ETA' NOME / Tutti ricorderanno il caso Luciano-Eriberto che fece scalpore nei primi anni 2000. Cambio d'identità che a quanto pare non passa mai di moda. L'ultima situazione simile riguarda Bakery Jatta, centrocampista dell'Amburgo arrivato in Europa attraversando il deserto del Sahara e poi il Mediterraneo con sbarco in Italia per arrivare infine in Germania.

Una storia surreale che lo ha portato fino al calcio professionistico teutonico ma che stando a quanto riportato da un'indagine della 'Bild' avrebbe un fondo di bugia. Secondo il settimanale tedesco, Bakery Jatta sarebbe in realtà Bakary, nato il 6 novembre 1995 e non nel 1998 come dichiarato. Alcune foto mostrano la somiglianza sospetta fra i giocatori che unite alle testimonianze dei suoi allenatori e al fatto che dal 2015 di Daffeh non vi sia più traccia nel calcio africano contribuiscono ad alimentare il caso. Il cambio di identità ed in particolare della data di nascita pare sia dovuto al fatto che da minorenne non accompagnato avrebbe avuto maggior tutela come richiedente asilo in Germania avendo chance maggiori di rimanere su suolo tedesco.