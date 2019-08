p>CALCIOMERCATO NAPOLI CUTRONE / Patrickha lasciato ile ha deciso di ripartire dalla Premier League e dalper trovare maggiore spazio e più continuità per mettersi in mostra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il futuro dell'ex attaccante rossonero poteva continuare ad essere però in Italia. Donato Orgnoni, agente di Cutrone, ha svelato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' un importante retroscena di mercato: ''Patrick aveva numerosi estimatori, anche in Italia. Tra questi c’era anche il Napoli, ma noi avevamo bisogno di una squadra che gli desse la possibilità di giocare con continuità".