CALCIOMERCATO SAMPDORIA PRAET LEICESTER / Accostato per lungo tempo anche al Milan di Giampaolo, Dennis Praet alla fine dovrebbe approdare al Leicester in Premier League. Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' però la trattativa tra i due club non è ancora chiusa.

Il motivo sarebbe da ricercare nel mancato accordo tra le 'Foxes' e il giocatore sull'ingaggio. Le richieste economiche di Praet restano alte e rimane quindi da colmare in tempi brevi questo gap. Il Leicester dal canto suo non pare però intenzionato ad accontentare tali pretese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI