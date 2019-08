INTER DZEKO ROMA ATHLETIC / Niente inizio dal primo minuto per Edin Dzeko nella sfida tra Roma e Athletic Bilbao in programma al Renato Curi di Perugia. Il bosniaco, oggetto del desiderio dell'Inter, non partirà dal primo minuto. Al suo posto giocherà Defrel, per cui ci sono ostacoli per il passaggio a Cagliari, come rivelato dall'agente.

Per l'ex, il cui agente si è recato oggi nella sede nerazzurra, si tratta della prima partita non disputata da titolare.

Contro la Ternana Dzeko non era infatti sceso in campo, mentre contro Perugia e Lilla aveva calcato il terreno di gioco sin dal primo minuto. Il fatto che il giocatore partirà dalla panchina può essere un segnale importante soprattutto in ottica nerazzurra. Fonseca stima molto il centravanti, che spera però di aggregarsi presto al gruppo di Conte.