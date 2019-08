p>CALCIOMERCATO ROMA SCHICK / Patrickrifiuta l'offerta dele aspetta il: secondo quanto riportato da 'Sky Sport' il centravanti ceco della Roma non vuole approdare in Premier League rifiutando così la proposta di trasferimento in prestito avanzata dal club bianconero. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come raccontato su Calciomercato.it la volontà di Schick rimane quella di passare al Borussia Dortmund: gli emissari sono al lavoro per cercare di portare l’ex Sampdoria in Bundesliga con i contatti tra i due club che sono continui. Si ragiona sempre su un'eventuale operazione in prestito con diritto di riscatto.