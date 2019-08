p>CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / Romelu Lukaku è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter : nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra ha spinto il piede sull'acceleratore presentando una nuova offerta alper cercare di anticipare la. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' i due club hanno trovato l'accordo verbale definitivo per il centravanti belga sulla base di 65 milioni di euro più 13 di bonus con una percentuale sulla futura rivendita: ora si attende lo scambio della documentazione contrattuale con relative firme. In Inghilterra invece si parla di un'operazione complessiva da 65 milioni di sterline e 12 milioni di sterline come bonus.