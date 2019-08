p>CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED INAKI WILLIAMS / L'Inter e Antonio Conte non sono mai stati così vicini a Lukaku : nella giornata di oggi la dirigenza nerazzurra ha fatto registrare importanti passi in avanti nella trattativa con il Mpresentando una nuova offerta che si avvicina alle richieste del club inglese.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'El Chiringuito TV' ci sarebbe anche un'importante indiscrezione di mercato che riguarda proprio lo United: la dirigenza del club inglese è pronta a pagare l'importo della clausola rescissoria da 88 milioni di euro di Iñaki Williams, attaccante in forza all'Athletic Bilbao.