CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Prima il no al Manchester United, poi quello al Tottenham: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', il futuro di Paulo Dybala non sarà in Premier League.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il mumero 10 bianconero avrebbe così rifiutato anche l'offerta degli 'Spurs' con il mercato in Inghilterra destinato a chiudersi nella giornata di domani. Dybala vuole giocarsi le proprie chance con Sarri, anche se Paratici vorrebbe privarsi di lui: qualora l'argentino lasci Torino, verranno valutate solo le offerte di Psg e Inter.