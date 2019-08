NAPOLI UFFICIALE NERES AJAX /Nella serata di ieri è arrivata l'indiscrezione proveniente dall'Olanda sull'interessamento del Napoli per David Neres.

Ora però c'è l'ufficialità, che complica e non poco le cose per un'eventuale trattativa: il brasiliano ha rinnovato il proprio contratto con i lancieri sino al 30 giugno 2023. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

A comunicarlo è stato direttamente il club olandese, annunciando la firma del paulistano classe 1997. Ancor più complesso dunque per il Napoli e per gli altri club interessati provare a strappare un accordo con l'Ajax, che non ha assolutamente fretta di vendere il ragazzo e che, con questo nuovo contratto, non sarebbe disposto a scendere a compromessi in un'eventuale trattativa.