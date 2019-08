CALCIOMERCATO DE ROSSI BOCA JUNIORS / Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma e nuova colonna del Boca Juniors, si è concesso ad una lunga chiacchierata con i soci del club argentino per parlare di questa nuova avventura che lo attende. Ecco le sue parole riportate dal sito 'gianlucadimarzio.com'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A partire dalla scelta del Boca: ''Perché non sarei dovuto venire? Parliamo di un grande club, qui si punta a vincere e mi sento apprezzato. Sin da bambino guardavo la Bombonera e mi entusiasmavo. Si respira passione, una componente fondamentale per il mio modo di interpretare il calcio.

Adesso, posso combinare due aspetti: giocare ad alti livelli, nel modo in cui mi piace. Ho avute diverse offerte, eppure chi mi conosce sapeva che volevo solo questa. Alla mia età bisogna essere riflessivi e pensare prima di accettare. Il Boca era in cima alla lista”.

Il fascino della Bombonera e il mito di Maradona: ''Non è tanto lo stadio, ma le persone che lo riempiono. Non vedo l’ora di vederlo pieno e rumoroso. Mi sono emozionato già entrando, ma giocarci sarà un’altra cosa. Maradona? Ha fatto la storia del calcio. In Italia lo adoravano tutti, non solo a Napoli. Io guardavo ogni cosa lo riguardasse: video, film, partite, documentari. E una grossa porzione della sua vita, fu qui con questa gente, alla Bombonera. Ho realizzato uno dei miei sogni, mi sento felice ma ora voglio vincere un trofeo, senza dubbio. Ho trascorso questi giorni tra foto e interviste, ma sono qui per lavorare e non vedo l’ora di iniziare a farlo”