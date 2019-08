INTER MORATTI CONTE ICARDI / Estate di rivoluzione per l'Inter che ha accolto Antonio Conte e ha ancora da piazzare sul mercato il separato in casa, Mauro Icardi.

Proprio dei due protagonisti dell'estate nerazzurra ha parlato l'ex presidente Massimo, in una chiacchierata con dei tifosi, nel video diffuso dalla 'Gazzetta di Modena': "Conte è bravo, Conte si vede che è bravo. La squadra gioca in modo diverso. Ha un DNA pessimo (riferimento al passato juventino, ndr), però la squadra gioca, non in orizzontale come l'anno scorso. Però ha i giocatori per il momento. Icardi? Non lo so neanch'io, me lo chiedevano prima. Ma è più forte di Lukaku, lo conosco: è un bravissimo ragazzo, poi è sempre stato un professionista".