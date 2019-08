Juventus, 'ostacolo' David Luiz nell'affare Rugani-Arsenal

JUVENTUS DAVID LUIZ RUGANI ARSENAL / Caso David Luiz per il Chelsea di Frank Lampard. Secondo quanto riportato dal 'Mirror', infatti, il difensore brasiliano starebbe spingendo per un passaggio all'Arsenal e si sarebbe rifiutato di allenarsi con i 'Blues'.

L'eventuale trasferimento a sorpresa del 32enne complicherebbe così l'affare. Negli ultimi giorni si è infatti parlato con insistenza della possibile cessione ai 'Gunners' del difensore della. L'intrigo David Luiz sarà comunque risolto entro 24 ore, quando il mercato in entrata sarà ufficialmente chiuso in Inghilterra.