Lazio, tegola Milinkovic-Savic: infortunio in amichevole

LAZIO INFORTUNIO MILINKOVIC-SAVIC / Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato. Durante l'amichevole vinta 5-1 contro l'Al Shabab Sergej Milinkovic-Savic ha infatti riportato un infortunio al tendine.

Il centrocampista serbo, subentrato aad inizio secondo tempo, è stato sostituito dopo solo 23 minuti e la prima diagnosi è di qualche settimana di stop. Il classe 1995 è dunque a rischio per il debutto in Serie A contro lain programma il prossimo 25 agosto. In sede di calciomercato , invece, l'infortunio potrebbe allontanare ulteriormente Milinkovic dal, che non ha ancora affondato per il centrocampista e ad un giorno dalla chiusura del mercato in entrata punta a trattenere