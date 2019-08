VERONA BALOTELLI FLAMENGO / Dopo Daniele De Rossi al Boca Juniors un altro italiano potrebbe volare oltreoceano e militare in uno dei più prestigiosi club del Sudamerica. Mario Balotelli e il Flamengo sembrano sempre più vicini. L'attaccante classe 1990 avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento e il 'Fla' avrebbe già formulato la sua proposta.

Sembra allontanarsi sempre più l'ipotesi, con gli scaligeri che sognavano il grande colpo.

Il presidente dei rossoneri non ha nascosto il proprio interesse per Supermario e ora avrebbe formulato la prima proposta economica al giocatore: un contratto da 18 mesi a 15 milioni di euro complessivi, oltre alla garanzia di trovare una squadra al fratello Enoch, il Boavista, in Serie D. Per Mario ci sarebbero 10 milioni di euro alla firma del contratto e uno stipendio da 300 mila euro sino a fine 2020. Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport'. A Rio de Janeiro si spera in un esito positivo, ma il club ha grande voglia di investire: lo dimostrano gli affari Gerson, arrivato dalla Roma e lo spagnolo Pablo Marì, dal Manchester City.