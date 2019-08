p>INTER DZEKO ROMA / L'insiste per Edin. Dopo l'incontro della scorsa settimana, l'intermediario e agente dell'attaccante bosniaco Silvanoè infatti tornato nella sede nerazzurra per discutere dell'esperto centravanti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

L'obiettivo è di limare la distanza tra domanda e offerta con la Roma: i giallorossi sono fermi su una richiesta di 20 milioni di euro, mentre la dirigenza dell'Inter ha finora offerto intorno ai 15 milioni. Dzeko sta spingendo per il trasferimento in nerazzurro e l'ulteriore incontro in sede conferma la volontà di club e giocatore di trovare una soluzione in tempi brevi. La Roma, però, vuole prima assicurarsi un sostituto all'altezza dell'ex Manchester City e continua a fare resistenza. Si attendono ulteriori sviluppi.