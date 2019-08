SONDAGGIO TWITTER INTER JUVENTUS LUKAKU / Sono ore decisive per il futuro di Romelu Lukaku. L'Inter sembra essere tornata in pole per l'attaccante belga dopo il nulla di fatto con la Juventus per lo scambio con Dybala.

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it riguardo al valore del cartellino del classe 1993 oltre il 40% degli utenti (43%) ha votato 60 milioni di euro.

Decisamente meno, dunque, di quanto richiesto dal Manchester United, ovvero oltre 80 milioni. La 'telenovela' Lukaku continua.