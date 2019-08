JUVENTUS DYBALA TOTTENHAM COUTINHO / Conto alla rovescia in Premier League per la chiusura del mercato in entrata, fissata per domani alle ore 18. Tra le trattative più calde c'è anche quella riguardante Paulo Dybala, che dopo il rifiuto al Manchester United è tentato dal Tottenham.

Nella serata di ieri si è parlato di un accordo-'Spurs' per il trasferimento dell'attaccante argentino, ma il caso dei diritti d'immagine rischia di ostacolare anche la trattativa con il club londinese. Come anticipato da Calciomercato.it, nella giornata di oggi ci sono stati i primi contatti esplorativi tra il Tottenham e la società che detiene i diritti d'immagine di Dybala . In attesa di ulteriori sviluppi, però, gli 'Spurs' starebbero portando avanti anche un altro nome per l'attacco: secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', infatti, il club inglese starebbe trattandocon il. Il Tottenham avrebbe dunque già individuato l'alternativa a Dybala. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.