CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL / Alle prese con le ultime battute della trattativa per la cessione di Romelu Lukaku, sempre più vicino all'Inter, il Manchester United deve fare i conti anche con gli assedi stranieri per Paul Pogba.

Come è noto, il centrocampista è un obiettivo di Juventus e Real Madrid , ma nelle ultime ore il club spagnolo ha tentato di piazzare un nuovo sprint. Secondo 'Don Balon', infatti, dirigenza spagnola ed entourage del francese avrebbero ribadito l'intesa per un quinquennale da 17 milioni di euro a stagione. Restano, tuttavia, le distanze tra Real e Red Devils.