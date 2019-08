CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA TOTTENHAM / Dopo il fallimento dello scambio tra Juventus e Manchester United con Romelu Lukaku, i diritti d'immagine di Paulo Dybala rischiano di ostacolare anche la trattativa con il Tottenham.

La cifra in ballo (circa 40 milioni di euro) è abbastanza pesante e per rendere effettivo l'accordo tra club da circa 75 milioni di euro, bonus compresi, gli 'Spurs' dovranno affrontare una corsa contro il tempo. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it , nella giornata di oggi ci sono stati i primi contatti esplorativi tra la proprietà londinese e la società che detiene i diritti d'immagine dell'attaccante argentino. Nelle prossime ore si capirà se il Tottenham deciderà di approfondire la questione. Senza l'accordo tra le parti, il passaggio del calciatore in Inghilterra non verrà perfezionato.