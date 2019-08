DIRETTA INTER LUKAKU DYBALA JUVENTUS / Con il gong finale del mercato in entrata sempre più vicino, il calcio inglese sta vivendo ore molto frenetiche, sia in entrata, sia in uscita. Ormai da giorni vi raccontiamo gli ultimi aggiornamenti sul fronte Dybala e Lukaku, con i destini di Inter e Juventus che si sono incrociati in più di un'occasione. Dopo aver fatto saltare lo scambio tra Juve e United a causa delle alte richieste e dei diritti d'immagine, l'argentino ha ricevuto nelle ultime ore la corte del Tottenham, che ha già raggiunto un'intesa di massima con i bianconeri. Calciomercato.it seguirà passo passo gli ultimi aggiornamenti provenienti dall'Inghilterra, ma non solo.

Ore 17.30 - L'Inter vorrebbe chiudere al più presto per Lukaku in modo tale da evitare contromosse.

Nuova offerta nerazzurra.

Ore 16.20 - Secondo 'Sky Sports UK', Coutinho ha rifiutato il prestito al Tottenham. Ora è corsa a due tra Dybala e Lo Celso.

Ore 15.30 - In Spagna non hanno dubbi: Coutinho è il piano B del Tottenham nel caso in cui dovesse fallire la trattativa con Dybala.

Ore 14.53 - Secondo la giornalista Claudia Garcia, Romelu Lukaku diventerà un giocatore dell'Inter nelle prossime ore



Ore 14.45 - Contatti esplorativi nella giornata di oggi tra il Tottenham e la società che gestisce i diritti d'immagine di Dybala

Ore 12.30 - Sprint importante dell'Inter per Lukaku: Zhang ha inviato il suo agente in Inghilterra per sbloccare la situazione --> ecco i dettagli