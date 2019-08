INTER JUVENTUS LUKAKU / Bomba di mercato dell'ultim'ora sul fronte Lukaku. Secondo quanto riportato da Claudia Garcia, è fatta per l'arrivo all'Inter dell'attaccante belga.

La giornalista 'Rai' ha spiegato attraverso un tweet: " Lukaku va all'Inter . Ho conferme di un'intesa totale con il. Presto la firma, domani potrebbe arrivare in Italia. Lo United prova ancora a chiudere anche per, ma la trattativa resta difficile".

