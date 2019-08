TORINO SHAKHTYOR CONFERENZA MAZZARRI / È di nuovo vigilia di Europa League in casa Torino. Domani sera il club granata ospiterà i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk nell'andata del terzo turno di qualificazione all'Europa League. Walter Mazzarri ha presentato così la sfida in conferenza stampa: "Affrontiamo una squadra tosta ed esperta. Se non entriamo in campo nel modo giusto la partita potrebbe diventare pericolosa. Anche noi però siamo in crescita, sono fiducioso sul passaggio del turno. In Europa la concentrazione deve rimanere alta per tutto l'arco della partita".

Una battuta, poi, sul possibile incrocio con il Wolverhampton nel prossimo turno: "Non li conosco. Non voglio parlarne, sono arrabbiato perché i sorteggi bisognerebbe farli a bocce ferme e non in mezzo ai turni. Penso solo al Soligorsk". Infine, sull'inizio di stagione di Zaza: "Gliel'ho detto anche a lui: fa fatica a giocare con il 3-4-3. Ma poi ho visto quanto si è impegnato e se continuerà a farmi vedere tutte le cose positive, di andare a mille, sarà difficile tenerlo fuori. Deve continuare così, ogni volta. Se giochi bene hai buone possibilità di partire nuovamente titolare".