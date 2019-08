Calciomercato Inter, intrigo Rakitic

CALCIOMERCATO INTER RAKITIC PSG / Continua a tenere banco in Spagna la trattativa tra Barcellona e Psg per il ritorno in Catalogna di Neymar. L'attaccante brasiliano ha comunicato ormai da mesi la sua volontà di lasciare Parigi, dando la priorità assoluta all'ipotesi azulgrana.

I francesi hanno preso atto della situazione, ma sin qui hanno sempre rifiutato l'inserimento di giocatori nella trattativa, aprendo invece alla formula del prestito con obbligo di riscatto. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano---> clicca qui!

Secondo 'Sport', per convincere definitivamente i parigini, la dirigenza del Barça è pronta a giocarsi la carta Rakitic, dando subito al Psg il centrocampista croato, seguito anche dall'Inter, per ottenere poi una riduzione di almeno 50 milioni di euro sulla cifra da pagare nell'estate del 2020 per il riscatto obbligatorio.