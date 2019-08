CALCIOMERCATO LAZIO SASSUOLO MULDUR - Giocare d'anticipo è fondamentale sul mercato. Ecco perché i direttori sportivi di molti club di Serie A si muovono in fretta per cercare di strappare subito i giovani talenti in giro per l'Europa. Tra questi c'è Mert Müldür, 20enne terzino destro austriaco-turco che può ricoprire tutti i ruoli del reparto difensivo e che milita attualmente nel Rapid Vienna con cui è sotto contratto fino al 2021.

Nelle ultime ore il suo nome è circolato negli ambienti italiani, accostato in particolar modo a. "C'è un interesse concreto in Italia, ma preferisco non fare i nomi dei club - ha dichiarato in esclusiva a Calciomercato.it il suo agente Max- Se arrivasse un'offerta buona, il Rapid Vienna sarebbe disposto a cederlo in questa sessione estiva. Se gli piacerebbe giocare in Serie A? Dopo chesi è trasferito all'il campionato italiano è tornato ad essere interessante per i giocatori austriaci, che prima invece preferivano andare in Germania o in Inghilterra".