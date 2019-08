CALCIOMERCATO DIFESA NAPOLI / In attesa dei colpi per l'attacco, il Napoli si gode la sua difesa, il reparto in cui ha portato a casa l'operazione più importante della sua estate: l'acquisto di Manolas inserendo nell'operazione con la Roma anche il trasferimento di Diawara a 21 milioni di euro. Il Napoli nel reparto arretrato ha cambiato poco: sugli esterni è arrivato Di Lorenzo dall'Empoli per un investimento di circa 10 milioni di euro, sulla fascia sinistra Mario Rui si è convinto, ha scelto di restare e giocarsi le sue chances in concorrenza con Ghoulam. Giuntoli per il futuro, anche in virtù del complesso percorso di Ghoulam, continua a monitorare Fares della Spal che ha pretese molto alte (intorno ai 20 milioni di euro) e, infatti, sia il Sassuolo che la Lazio poi non ce l'hanno fatta ad acquistarlo. Ghoulam ha svolto tutta la preparazione, sembra aver ritrovato smalto e brillantezza, è pronto a rilanciarsi in questa stagione. Andrà via Hysaj, l'esterno albanese sta monitorando il mercato, vorrebbe disputare la Champions League, fino a domani alle 18 c'è l'ipotesi Tottenham che sulla corsia destra ha perso Trippier ceduto all'Atletico Madrid. La Juventus con lo scambio Danilo-Cancelo non dovrebbe avere spazio per consentire a Sarri di riabbracciare Hysaj, valorizzato proprio dall'allenatore toscano nelle esperienze all'Empoli e al Napoli. La pista più concreta è la Roma, nei colloqui tra i due club Petrachi si è avvicinato alle richieste del Napoli con una bozza di proposta: 3 milioni per il prestito e 17 per l'obbligo di riscatto. La trattativa potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane anche perchè per far posto a Hysaj dovrebbe uscire Karsdorp che non è stato convocato da Fonseca per l'amichevole di stasera contro l'Athletic Bilbao ed è ad un passo dal ritorno al Feyenoord.

Il colpo più importante per la retroguardia del Napoli è la permanenza di Koulibaly che, reduce dalla Coppa d'Africa, tornerà a lavoro a Ferragosto a Castel Volturno.

Il difensore senegalese, che l'anno scorso ha rinnovato il suo contratto con un ingaggio che con i bonus tocca la quota dei 7 milioni di euro, ha traballato in virtù del pressing del Liverpool, che sognava la coppia con Van Dijk, Manchester United che dodici mesi fa ha proposto al Napoli 106 milioni di euro ed ha ripiegato sudel Leicester. Il mercato in Premier League finisce domani alle 18, il Real Madrid ci pensa per la prossima stagione, c'è poi la storica corte del Paris Saint Germain ma il Napoli sta arrivando al risultato con la strada della persuasione adottata da De Laurentiis, Giuntoli e Ancelotti. Koulibaly ha una clausola rescissoria di 150 milioni di euro, nessuno sembra intenzionato a pagare una cifra così importante per un difensore e a strapparlo al Napoli con un accordo con il giocatore.

L'acquisto di Manolas non ha reso felici Chiriches che, dopo i problemi fisici della scorsa stagione (la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro lo scorso settembre e gli storici fastidi alla spalla), è pronto a dare il suo contributo, e soprattutto a Maksimovic che con la partenza di Albiol pensava di diventare il titolare al fianco di Koulibaly. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l'entourage del difensore serbo, il gruppo guidato da Fali Ramadani, ha rifiutato un considerevole aumento dell'ingaggio, il Napoli gli ha proposto di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 ad un ingaggio di 2,5 a stagione più bonus. Maksimovic ha detto no, il Napoli teme che ci sia una strategia per mettersi sul mercato nella prossima estate ad un anno dalla scadenza del contratto o addirittura a parametro zero fra due anni e studia il mercato dei giovani difensori, per il momento non sono giunte al club di De Laurentiis offerte congrue.

Sono in corso i contatti per il prolungamento di Luperto, riguardo, invece, ai contratti in scadenza nel 2021 s'attende il rinnovo di Zielinski. Non dovrebbe esserci la clausola rescissoria, il suo agente Bolek era atteso a Dimaro per definire finalmente la trattativa in corso da più di un anno ma poi l'appuntamento è stato rinviato. "Se ne occupa il mio procuratore, io non entro in questi aspetti", ha detto ieri sera da Miami Zielinski a Sky Sport.