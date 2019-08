p> CALCIOMERCATO MILAN MODRIC / Ilcontinua a 'sognare' Luka. Il croato è stato escluso dai convocati diper la sfida amichevole contro il Stando ad 'As', il centrocampista croato non avrebbe alcun tipo di problema e questa esclusione potrebbe avere risvolti anche in ottica calciomercato . A tal proposito, come riporta 'sportmediaset', sta circolando una voce che parla di accordo già formalmente raggiunto tra il club rossonero e il giocatore, il quale sarebbe ancora dell'idea di restare a Madrid ma che, d'altro canto, ha fatto sapere di avere il Milan come unica soluzione alternativa per il suo futuro. Gli ostacoli all'operazione restano e sono importanti, su tutti il suo stipendio da 12 milioni a stagione.