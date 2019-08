CALCIOMERCATO PERIN JUVENTUS MONACO / Ore calde per il calciomercato della Juventus, soprattutto in uscita. Oltre alla cessione di Paulo Dybala, che piace al Tottenham, i bianconeri starebbero portando a termine anche un'altra trattativa. Mattia Perin, infatti, a breve potrebbe salutare l'Allianz Stadium' dopo una stagione con appena 9 presenze all'attivo. Il portiere di Latina è ormai scalato nelle gerarchie con l'arrivo di Gigi Buffon nel ruolo di secondo di Szczesny.

Per questo il classe '92 è pronto a ripartire in un'altra squadra, in particolare il

Secondo quanto riportato da 'Fox Sports', dopo il naufragio della trattativa con il Benfica a causa dell'esito negativo delle visite mediche, il portiere ex Genoa potrebbe vestire a breve la maglia del Monaco. I contatti tra i club sarebbero molto frequenti. L'operazione dovrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto e potrebbe chiudersi a breve.