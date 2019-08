CALCIOMERCATO INTER GABIGOL VERISSIMO SANTOS / L'Inter continua monitorare il calciomercato, sia in entrata che in uscita. Un'operazione inaspettata potrebbe materializzarsi presto in Brasile, con protagonista Gabigol. L'attaccante brasiliano non ha convinto in nerazzurro, ma in patria si sta dimostrando ancora una volta una vera e propria macchina da gol. Il calciatore classe '96 sta trascinando il Flamengo in Copa Libertadores, a dicembre scadrà il prestito per cui farà rientro all'Inter.

Il, però, avrebbe manifestato la volontà di riportare a casa Gabigol.

Per tutte le trattative di mercato in tempo reale CLICCA QUI!

Come riporta l'edizione brasiliana di 'Fox Sports', il Santos vorrebbe riabbracciare Gabigol e per questo avrebbe già bussato alla porta dell'Inter. I nerazzurri avrebbero aperto al peixe, da cui acquistarono il giocatore tre anni fa, ma avanzando una controproposta. Marotta, infatti, avrebbe chiesto al Santos il cartellino di Lucas Verissimo più un conguaglio di 5 milioni di euro. Il difensore brasiliano classe '95 è in orbita Serie A già da un paio d'anni, soprattutto grazie a Gianluca Petrachi che ha provato più volte a portarlo a Torino e ha pensato a lui anche per la Roma.