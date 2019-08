INTER JUVENTUS ICARDI RONALDO/ Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Roberto Boninsegna, ex attaccante di Inter e Juventus, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, della possibile coppia Icardi-Ronaldo in bianconero: "Sarebbe semplicemente l'accoppiata perfetta.

Si completerebbero insieme, con uno che spazia sul fronte offensivo e l'altro che resta centrale. Li vedrei molto bene insieme, magari con un trequartista a sostegno". Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Bonimba ha poi aggiunto: "Con questi due le partite le vinci, non devono sfiancarsi troppo per la fase difensiva. I grandi giocatori, quando si trovano in campo, trovano sempre il modo di andare d'accordo".