Everton, colpo in difesa: colloqui per David Luiz

p>CALCIOMERCATO EVERTON DAVID LUIZ CHELSEA - Dopo l'acquisto di Moisedallae l'assalto a Wilfrieddel, l'punta a rinforzare la difesa entro domani, giorno di chiusura per la sessione estiva delin Inghilterra. E il club di Liverpool prova il grande colpo: secondo il 'Sun', sarebbe Daviddell'obiettivo numero uno. I 'Toffees' vorrebbero chiedere il calciatore in prestito per una stagione, mentre i 'Blues' sarebbero restii a far partire il brasiliano, visto il blocco del mercato.