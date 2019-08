ROMA SCHICK/ Stasera andrà in scena un'amichevole di prestigio fra Roma e Athletic Bilbao.

In occasione della sfida, Paulo, allenatore della Roma, ha diramato la sua lista di 20 convocati fra i quali spiccano anche i nomi di Edin Dzeko e Gregoire Defrel, rispettivamente vicini ad Inter e Cagliari .

Non c'è invece Patrik Schick, attaccante ceco arrivato in giallorosso dalla Sampdoria. L'ex giocatore blucerchiato ha infatti accusato un affaticamente muscolare nella giornata di ieri. Nulla di grave per il classe 1996 che però non potrà esserci contro il club basco.