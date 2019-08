Milan, dalla Spagna: Modric fuori per scelta tecnica?

CALCIOMERCATO MILAN MODRIC REAL MADRID ZIDANE - Oltre James Rodriguez, Gareth Bale e Mariano, anche Luka Modric non fa parte della lista dei convocati del Real Madrid per l'amichevole contro il Salisburgo. In un primo momento si è pensato ad un possibile problema fisico, ma si insinua il dubbio che sia una decisione tecnica presa dal tecnico Zinedine Zidane.

Stando, infatti, ad 'As', il centrocampista croato non avrebbe alcun tipo di problema e questa esclusione potrebbe avere risvolti anche in ottica, colche da tempo 'sogna' il colpo in mediana, grazie al lavoro del dirigente rossonero Zvone Boban, connazionale di Modric . Vedremo quale sarà la versione ufficiale di Zidane, relativamente a questa decisione, che fornirà in conferenza stampa.