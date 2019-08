CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / Da Juan Miranda, obiettivo di mercato della Juventus, ai talenti che si sono messi di più in mostra in quest'estate tra amichevoli e competizioni nazionali e internazionali, ecco il punto di Football Under per Calciomercato.it:

1. Il Rennes ha perso la Supercoppa di Francia contro il Psg ben figurando e andando addirittura in vantaggio prima di subire la rimonta parigina con i gol di Mbappè e Di Maria, tra i talenti della formazione di Julien Stephan si è messo particolarmente in mostra Eduardo Camavinga, centrocampista classe '2002 molto dinamico, di grande corsa, con tempi d'inserimento e buona tecnica. Non ha ancora diciassette anni, li compirà il 10 novembre ma ha già otto presenze tra Ligue 1 e Trophèe des Champions.

2. L'Inter, in attesa del colpo di mercato per l'attacco, sta valorizzando i suoi giovani: non solo Sebastiano Esposito, autore di colpi fantastici, ma anche un difensore classe '2002 molto interessante come Lorenzo Pirola che si è messo in mostra anche nella Nazionale Under 17 vivendo da protagonista il percorso all'Europeo di categoria fino alla finale persa contro l'Olanda.

3. Il calcio francese mette in mostra tanti giovani talenti, fa da serbatoio alle big d'Europa, contro il Napoli Villas Boas, allenatore dell'Olympique Marsiglia, nel secondo tempo ha mandato in campo Isaac Lihadji, esterno offensivo molto interessante, talentuoso, devastante palla tra i piedi. Può partire sia dalla fascia, soprattutto da destra, che agire tra le linee, in zona centrale. Il suo procuratore ha alzato le richieste con l'Om, c'è mezza Europa che lo vuole.

4. Il Santos sta volando nel campionato brasiliano, la formazione di Sampaoli è prima in classifica. Non solo un grande rendimento, con trentadue punti in tredici partite, ma anche la capacità di riuscire a mettere in mostra i suoi giovani talenti: su tutti Kaio Jorge, attaccante classe '2002 che ha debuttato contro l'Internacional di Porto Alegre.

E' un attaccante di movimento, elegante nelle movenze, con buone capacità tecniche e un'ottima struttura fisica, potrebbe migliorare nel gioco aereo.

5. E' stato il mese della consacrazione di Vincenzo Millico che non solo ha fatto gol all'esordio in Europa League contro il Debrecen ma sembra anche aver convinto Mazzarri a tenerlo in rosa, il Torino a non mandarlo in prestito altrove per la sua crescita. Attaccante di spessore, ha la capacità di farsi trovare al posto giusto al momento opportuno, hja capacità di coordinazione, buone qualità tecniche, nella scorsa stagione in Primavera ha realizzato 29 gol.

6. In un anno Wilfried Stephane Singo è passato dall'Africa, dalle Nazionali giovanili della Costa d'Avorio alla Primavera del Torino dove si è messo in mostra con l'allenatore Federico Coppitelli, ora alla guida dell'Imolese. Il difensore centrale ivoriano classe '2000 ha senso della posizione, grandi mezzi fisici, capacità di muoversi in anticipo, Mazzarri contro il Debrecen gli ha regalato l'emozione del debutto in prima squadra.

7. Il Real Madrid sta ricostruendo un ciclo, lo dimostra l'investimento sui giovani: da Rodrygo a Vinicius, da Brahim Diaz a Kubo, il giapponese che ha incantato durante il precampionato. Classe '2001, da poco diciottenne, è passato anche per il vivaio del Barca ma il Real l'ha preso dal Tokyo, Zidane predica calma sulla sua crescita ma si gode il suo talento.

8. Il trasferimento dei minorenni è un tema molto diffuso nel calcio mondiale, quest'estate il nome più gettonato è Harvey Elliott, esterno offensivo classe '2003 che il Liverpool ha preso dal Fulham. Klopp l'ha anche schierato durante la ripresa nell'amichevole contro il Napoli, il suo futuro prossimo è nell'Under 23 ma i Reds hanno investito tanto su di lui e intendono monitorare il suo percorso.

9. Il Napoli sta cercando di rinforzare la sua Primavera che debutterà in campionato il prossimo 14 settembre in casa contro il Torino, tra i giocatori in prova al ritiro di Roccaraso c'è Marc Tsoungui, difensore centrale svizzero classe '2002 dell'Under 18 del Team Vaud. Baronio è pronto a metterlo al centro della sua difesa a tre, il Napoli lo valuta.

10. La Juventus, dopo Pablo Moreno, ha puntato un altro colpo dal vivaio del Barcellona: il terzino sinistro classe '2000 Juan Miranda, uno dei talenti che si è messo di più in mostra all'Europeo Under 21 vinto proprio dalla Spagna. Miranda faceva parte di un'operazione ad ampio raggio con il Barcellona che non è decollata ma la Juve non molla.