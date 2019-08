CALCIOMERCATO INTER PERISIC / L'Inter ha messo in vendita Perisic non in queste ore, come paventato da qualche media mainstream, ma già da qualche mese come invece svelatovi dalla nostra redazione lo scorso maggio. C'è stato nel frattempo un tentativo, fallito, da parte di Conte con lo scopo di valutarne l'adattamento al ruolo di tornante sinistro. Tentativo fatto anche perché mancavano offerte concrete per lui, perlomeno dai maggiori campionati europei. La bocciatura pubblica del tecnico ha di fatto solo ridato una accelerata alla ricerca di potenziali acquirenti.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , ora il prezzo di Perisic è decisamente calato, con l'Inter disposta ad accettare offerte da 25 milioni di euro. L'obiettivo della dirigenza interista è quello di disfarsene a titolo definitivo, una cessione con la formula del prestito sarebbe solo l'extrema ratio. Oltre a chi lo assiste, è al lavoro anche un intermediario - meglio dire uno dei tanti - vicino all'Inter per trovare una nuova sistemazione al classe '89, ultimamente finito nel mirino delcol quale il club targato Suning vanta ottimi rapporti. Nelle prossime ore dovrebbe essere fatto un tentativo col, dato che la Premier rimane il 'sogno' dell'ex Wolfsburg, ma anche in Spagna col