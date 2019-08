CALCIOMERCATO JUVENTUS TOTTENHAM ERIKSEN / Sono ore febbrili per il calciomercato, con l'Inghilterra al centro delle operazioni. La sessione di trasferimenti in Premier chiude domani alle 18, per questo per molte trattativa è una vera e propria corsa contro il tempo. Il Tottenham sta giocando un ruolo importante in queste ore, anche in ottica Serie A. Gli Spurs, infatti, hanno avanzato un'offerta per Paulo Dybala e nel frattempo stanno provando a cedere Christian Eriksen. I bianconeri stanno pensando al danese per sostituire la Joya e regalare un altro rinforzo a Sarri, in grado di muoversi da trequartista come da mezzala e regista. Il Manchester United sembrava in pole e molto vicino a chiudere la trattativa per Eriksen, ma alla fine potrebbe essere un nulla di fatto.

era piombato su Christian Eriksen dopo il naufragio della trattativa per Dybala e soprattutto con il rischio di salutare Paule rimanere scoperti a centrocampo.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Calciomercato Juventus, i problemi dello United per Eriksen

I Red Devils si erano avvicinati sensibilmente al danese, che piace anche alla Juventus, ma nelle ultime ore c'è stata la svolta. Come riporta il 'Daily Mail', la trattativa tra lo United e il Tottenham per Eriksen si sarebbe arenata con i due club che hanno interrotto i contatti. Il motivo starebbe nella differente valutazione del giocatore: gli Spurs chiedevano sugli 85 milioni di euro, i Red Devils non si spingevano oltre i 65. Il centrocampista classe '92 resta comunque in uscita: la sua prima scelta sarebbe quella di andare in Liga, i sogno si chiama Real Madrid ma i Blancos non hanno mai affondato. La pista Juventus rimane quindi in piedi, con il Tottenham che tratta Dybala con i bianconeri. I londinesi, però, hanno pronto anche il piano di riserva: si tratterebbe di Philippe Coutinho