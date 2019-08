CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Alla vigilia dell'amichevole negli States col Barcellona, Carlo Ancelotti ha toccato anche l'argomento mercato. In primis rispondendo, anzi aprendo a un futuro all'Inter Miami di Beckham alla quale è stato accostato in questi giorni: "Questi rumors li ho ascoltati anche io.

Non conosco il mio futuro, ma chissà... David è un amico e negli anni che verranno potrebbe essere una bella esperienza". Poi il tecnico azzurro ha commentato le indiscrezioni sul probabile arrivo di, 'snobbando' un po' lo stesso esterno messicano: "L'ho seguito all'ultimo Mondiale nelle vesti di commentatore, dopo quelle partite non l'ho più visto".