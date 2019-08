Roma, Inter e Cagliari: Dzeko e Defrel convocati da Fonseca

CALCIOMERCATO ROMA DZEKO INTER DEFREL CAGLIARI - Questa sera alle 20, la Roma scenderà in campo per un'amichevole dal sapore europeo contro l'Athletic Bilbao di Garitano. L'allenatore giallorosso, Paulo Fonseca, ha convocato venti calciatori per questa sfida. Sono presenti nella lista anche Edin Dzeko e Gregoire Defrel, giocatori al centro di trattative di mercato.