CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA TOTTENHAM INGAGGIO COMMISSIONE IMMAGINE - Ancora poche ore e poi il mercato in Inghilterra chiuderà i battenti. La deadline è fissata per domani, giovedì 8 agosto: da quel momento, tutto sarà più chiaro per il futuro di diversi calciatori. Tra questi, Paulo Dybala. Il Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, continua la sua missione londinese per chiudere operazioni in entrata (vedi Lukaku) e in uscita (oltre a 'La Joya', si tratta anche Rugani con l'Arsenal). È di ieri la notizia di un accordo col Tottenham per la cessione di Dybala per una cifra vicina ai 75 milioni di euro, bonus compresi, mentre resterebbe da trovare quello con l'emissario dell'argentino, Jorge Antun.

La richiesta, sostiene il 'Daily Mail', sarebbe di 15.5 milioni di euro a stagione, più di quanto guadagna attualmente il capitano Harry, con il calciatore che sarebbe felice di raggiungere il connazionale Mauricioa Londra. Difficilmente, però, gli 'Spurs' arriveranno ad offrire cifre del genere: possibile che si spingano a proporre un contratto pluriennale da 9/10 milioni a stagione, bonus inclusi. Poi ci sarà da trovare la quadratura del cerchio anche per quanto riguarda il problema dei diritti d'immagine affidati alla società maltese Star Image (ballano circa 40 milioni di euro), col Tottenham che per politica societaria li gestisce in prima persona, e la commissione per il trasferimento: anche in questo caso, sarà difficile che possano arrivare ai 15 milioni richiesti al Manchester United. Scendendo a 5/6 milioni di euro la situazione potrebbe sbloccarsi. Sono ore caldissime, e non solo dal punto di vista metereologico, per il futuro di Dybala.