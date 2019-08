CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Non solo la pista Lukaku. In queste frenetiche ore che portano alla chiusura del mercato inglese (previsto domani pomeriggio), la Juventus si muove su più fronti sia in entrata che in uscita.

Così, nella rosa delpiace da tempo anche, per il quale non sono esclusi tentativi last minute: clicca qui per restare aggiornato.

Nel caso in cui la Juve dovesse ricevere i soldi per Dybala dal Tottenham, riporta 'Tuttosport', potrebbe tentare un nuovo affondo per Lukaku o proprio per Pogba, mettendo sul piatto anche i cartellini di Mandzukic e Matuidi. Il francese, quindi, non si arrende: la sua volontà è quella di lasciare lo United e il suo agente Raiola è quindi al lavoro per accontentarlo. Il Real Madrid si sente in pole per Pogba, ma non sono da escludere colpi di scena.