CALCIOMERCATO NAPOLI REAL MADRID JAMES RODRIGUEZ / Nonostante lo stallo nella trattativa col Real Madrid, il Napoli non molla la presa su James Rodriguez. Il colombiano non rientra nei piani di Zidane, che in svariate occasioni ha fatto intendere di voler puntare su altri profili.

Così, in attesa di un rilancio di, un nuovo segnale sulla volontà del tecnico è arrivato oggi, quando, tra i convocati per l'amichevole dei 'Blancos' contro il Salisburgo, non è apparso il nome del fuoriclasse: clicca qui per restare aggiornato. Insieme a lui, assente dalla lista anche, oggetto di polemiche recenti proprio con Zizou; fuori altresì(accostato al), profilo sul quale punta il suo allenatore (resta quindi da capire se l'assenza è dovuta a problemi fisici).