CALCIOMERCATO ROMA DZEKO INTER/ Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Edin Dzeko avrebbe ribadito alla Roma la sua volontà di trasferirsi all'Inter in questa sessione di calciomercato.

L'attaccante bosniaco avrebbe iniziato infatti a forzare la mano con il club giallorosso e, nella sua testa, c'è soltanto il club nerazzurro

Niente rinnovo quindi per Edin Dzeko, come si parlava nelle scorse settimane, ma soltanto un addio posticipato per il rapporto non eccellente fra Roma e Inter dopo le vicende Conte e Barella.