CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI PREMIER DYBALA RUGANI LUKAKU / Ore roventi per il mercato della Juventus. Manca poco più di un giorno alla chiusura della sessione estiva in Inghilterra, dove il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sta provando a piazzare alcuni di quei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici ma anche a rafforzarsi con l'acquisto di un centravanti. Da Dybala-Tottenham a Mandzukic passando per Arsenal-Rugani fino alla sfida con l'Inter per Lukaku, ecco l'approfondimento della redazione di Calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, da Dybala a Rugani e Mandzukic: è corsa contro il tempo per le cessioni in Premier

Doppio obiettivo per la Juventus in queste ore di calciomercato, cedere gli esuberi e realizzare delle plusvalenze per dare fiato al bilancio. Il 'grosso' è senz'altro rappresentato da Paulo Dybala. Ieri sera sull'attaccante è ripiombato il Tottenham con una proposta da ben 70 milioni di euro che la società bianconera ha già accettato. Il club londinese può comunque garantire al classe '93 un ruolo 'centrale' nel progetto di Pochettino, oltre che il palcoscenico della Champions che invece non può 'offrire' il Manchester United, col quale l'entourage del calciatore ha interrotto le trattative. Uno dei 'nodi' potrebbero essere i diritti d'immagine, che gli 'Spurs' 'gestiscono' personalmente come del resto gli stessi 'Red Devils'. Tottenham-Dybala è uno scenario già prospettatovi dalla nostra redazione lo scorso 23 luglio.

Juventus, prosegue la sfida con l'Inter per Lukaku: nuovo assalto senza Dybala

Considerata la necessità della Juve di reperire un centrocampista offensivo - il ritorno di Pogba appare decisamente complesso anche se la 'Vecchia Signora' potrebbe fare un tentativo last minute come il- non si può escludere che col Tottenham possa essere intavolato uno super scambio con Christian Eriksen, in scadenza nel 2020 e con una valutazione pressoché simile, per la precisione di 75 milioni di euro . Il fantasista danese è però finito anche nel mirino del, al quale i bianconeri potrebbero piazzare. La 'speranza' di Paratici è di riuscire a vendere sempre alla formazione di Solskjaer pure Blaise. Entrambi potrebbero essere 'pedine' di scambio nell'eventuale affare Pogba... Sul fronte uscite, direzione Premier, va registrato l'accordo tra Rugani e l'Arsenal . A quanto pare la dirigenza juventina potrebbe dare il via libera anche a un prestito biennale con riscatto garantito intorno ai 40 milioni di euro.

Il tempo stringe per le cessioni in Premier, dato la chiusura del mercato estivo prevista nella giornata di domani, mentre per gli acquisti dall'Inghilterra potrebbero esserci margini di manovra fino al termine della finestra italiana, in programma il 2 settembre. Tale discorso può valere per Lukaku, che rimane un obiettivo sensibile della Juve così come dell'Inter. La notizia è che il Manchester sta pensando di ingaggiare Fernando Llorente, che piace anche alla Roma, ingaggio che permetterebbe alla società di Glazer di piazzare il belga, forse punito con una super multa per la sua permanenza oltre quanto concordato nel centro sportivo dell'Anderlecht, anche oltre l'8 agosto. Difficile dire chi possa essere ad oggi in pole per Lukaku: rumors parlano di un rifiuto dei 'Red Devils' al rilancio e quindi alla nuova proposta dell'Inter, che però negli ultimi giorni ha sempre smentito che avrebbe alzato la posta per il cartellino del classe '93. La Juve, dopo lo scambio sfumato con Dybala e con la possibile cessione della stessa 'Joya' al Tottenham, potrebbe avere il contante necessario per ripartire all'assalto del belga. Questo, comunque, è tutto da vedere. La certezza è che l'asse tra Juve e Inghilterra è caldo, rovente e che nelle ore a venire ci si può aspettare davvero di tutto.