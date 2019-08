URUGUAY DIEGO FORLAN/ Con un tweet sul suo profilo, Diego Forlan, ex bomber della nazionale uruguaiana, ha annunciato il ritiro. Il Cacha, che negli ultimi mesi ha giocato ad Hong Kong, ha lasciato quindi ai social le sue parole nei confronti dei tifosi: "Dopo 21 anni ho preso la decisione di chiudere la mia carriera come calciatore professionista".

Forlan ha poi aggiunto: "Si chiude una bellissima avventura fatta di grandi ricordi ed emozioni, ma ne inizierà un'altra fatta di nuove soddisfazioni. Grazie a tutti quelli che in qualunque modo mi hanno accompagnato in questo viaggio". L'ex Atletico Madrid ora, potrebbe iniziare una carriera da allenatore, come dichiarato proprio dall'uruguaiano.