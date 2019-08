CALCIOMERCATO INTER PERISIC/ Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Ivan Perisic, esterno d'attacco dell'Inter, sarebbe in procinto di lasciare il club nerazzurro in queste ultime di battute di calciomercato. Il giocatore croato, negli ultimi mesi è stato dato fra i partenti del club nerazzurro, sin dalla finestra di gennaio quando, l'ex Wolfsburg, aveva chiesto la cessione alla società.

Poi però, vista anche la mancanza di offerte di livello, Perisic è rimasto in nerazzurro. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Ora invece, l'Inter sarebbe decisa a lasciar andare definitivamente il croato e, per farlo, avrebbe aperto anche alla formula del prestito. Perisic infatti, considerato attaccante da Antonio Conte, sarebbe in coda alle gerarchie del tecnico leccese e con poche possibilità di ritagliarsi uno spazio importante in vista della stagione che sta per iniziare.