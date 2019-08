CALCIOMERCATO MILAN PSG DONNARUMMA / Ritorna il PSG su Gigio Donnarumma. Dopo l'offerta rifiutata nelle scorse settimane, i francesi potrebbero tentare presto un nuovo affondo per il giovane portiere italiano, non considerato incedibile dalla società rossonera.

L'affondo dipuò infatti arrivare dopo la cessione di Kevinall', ormai prossima: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Se la nuova offerta da Parigi fosse più ricca, riporta la 'Gazzetta dello Sport', non lascerebbe insensibili i dirigenti del Milan, che lo valutano circa 50 milioni di euro: la scorsa proposta, invece, non avrebbe superato i 20 milioni di euro, mancanza di contanti che aveva reso portato al rifiuto di Maldini e Boban al vecchio compagno di squadra. In caso di addio di 'Gigio', i rossoneri si fiderebbero di Reina e andrebbero alla ricerca di un portiere di riserva, ragionamenti che verranno affrontati solo se la trattativa Donnarumma-PSG ripartirà.