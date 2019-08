CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER DYBALA / Paulo Dybala sfoglia la margherita. Messa sul mercato dalla Juventus, ingolosita dalla succosa plusvalenza, la 'Joya' ha trovato difficoltà nella trattativa col Manchester United, che aveva già l'accordo coi bianconeri per lo scambio con Lukaku. Tuttavia, nonostante i 'Red Devils' non rappresentino una pista arenata del tutto (Paratici tiene ancora in piedi questa opzione), per lui si sono aperte le porte del Tottenham, che ieri avrebbe ottenuto l'ok della Juventus dopo un'offerta da cica 70 milioni di euro.

Così, quella di oggi sarà una giornata fondamentale per il suo eventuale approdo in, considerato che domani suonerà il gong della campagna acquisti inglese: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Già stamane, riporta la 'Gazzetta dello Sport', è in programma un faccia a faccia con i rappresentanti del talento argentino: restano però da sciogliere i nodi circa le richieste di ingaggio e di commissione di Antun (che ne sta curando gli interessi), mentre bisognerà capire come gli 'Spurs' si comporteranno con la Image Star, la società maltese che detiene i diritti d’immagine del giocatore. Intanto, nonostante su Dybala restino gli occhi del PSG, che di recente si sarebbe fatto avanti con una cifra vicina ai 60 milioni, spettatrice molto interessata è anche l'Inter, che studia la mossa a sorpresa. Se oggi non si sblocca niente in Inghilterra, riporta 'Tuttosport', l'opzione milanese potrebbe anche diventare la più probabile, perché i nerazzurri, che offrono lo scambio con Icardi, sarebbero l’unica possibilità di concretizzare la ricca plusvalenza gradita dalla Juve. Marotta resta quindi in attesa e vaglia la mossa vincente per strappare il giocatore ai rivali torinesi.