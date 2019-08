CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER LUKAKU / Sono ore bollenti per il futuro di Romelu Lukaku. Rimasto ad allenarsi con l'Anderlecht, il campione belga, che si è esposto a una maxi multa dal Manchester United, ha chiaramente fatto intendere il suo malumore per il ritardo nella sua cessione. Dopo gli intoppi nello scambio con Dybala, la Juventus sembrava più indietro nella corsa, ma nella giornata di ieri un altro colpo di scena ha riacceso le speranze juventine mettendo di nuovo in difficoltà l'Inter: clicca qui per restare aggiornato.

Il Tottenham avrebbe messo sul piatto 70 milioni di euro per il cartellino di Dybala, che nelle prossime ore dovrà quindi trattare l'eventuale accordo per l'ingaggio.

Così, riporta 'Tuttosport', laha due strategie per arrivare a Lukaku: la prima riguarda ancora un possibile scambio con la 'Joya', cheavrebbe provato a rimettere in piedi dopo l'irrigidimento dei 'Red Devils' nei giorni scorsi; la seconda, invece, prevede solo l'investimento in denaro, favorito dalla cessione die quelle di altri compagni (su tutti). Il d.s. bianconero, riporta la 'Gazzetta dello Sport', si gioca tutto nelle prossime ore e resterà a Londra fino al gong della campagna acquisti inglese, previsto domani pomeriggio. Intanto, l'Inter non molla la presa: lo United, che nel frattempo pensa allo svincolato, avrebbe rifiutato l'ultimo rilancio dida 70 milioni di euro più bonus. Tuttavia, i nerazzurri coltivano l'idea di andare anche oltre la giornata di domani per acquistare il calciatore, considerato che in uscita i club inglesi potranno operare fino al 2 settembre.