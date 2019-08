NAPOLI AJAX NERES / Il Napoli cerca il grande colpo in attacco. Perso Pepe, finito all'Arsenal, per gli azzurri restano vive le ipotesi Hirving Lozano, James Rodriguez, Mauro Icardi e Wilfried Zaha. A loro si è aggiunto Everton, brasiliano del Gremio, per cui gli azzurri avrebbero già preparato una bozza di offerta, lontana però dai 50 milioni chiesti dal club di Porto Alegre.

Da un brasiliano ad un altro: nel già lungo elenco di giocatori seguiti, dall'Olanda spunta un altro nome.

Si tratta di David Neres, ala brasiliana che ha fatto vedere grandi cose all'Ajax e che mesi fa è stato accostato in Italia soprattutto al Milan. Lo riferisce il 'Telegraaf', che sottolinea come sul giocatore ci sia anche l'interesse di Manchester United e Atletico Madrid. La testata olandese sottolinea come gli azzurri potrebbero contare sugli ottimi rapporti con il club di Amsterdam, visti i trasferimenti in passato di Milik e Younes.