GENOA THIAGO MAIA LILLA BRUGES / Tra i club più attivi sul mercato c'è sicuramente il Genoa. Dopo Schone, arrivato in Liguria e per cui manca praticamente solo l'ufficialità, i rossoblù puntano ad un altro grande colpo in mezzo al campo.

Si tratta didel, brasiliano classe 1997, per cui il Genoa avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto a 11 milioni di euro .

Sul giocatore però è spuntata un'altra pretendente. Si tratta del Bruges che, come riferisce 'Sky Sport', ha espresso il proprio interesse per il brasiliano. Anche il club belga avrebbe proposto ai transalpini un acquisto in prestito con diritto di riscatto. I rossoblù però sono in vantaggio, sia per essersi mossi prima, ma anche per il fatto che hanno il gradimento del giocatore, che preferirebbe trasferirsi in Italia. Il Lilla ha fretta di chiudere e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.