LECCE TAVARES DIJON / Il Lecce a caccia di un attaccante. Dopo Gianluca Lapadula, la dirigenza giallorossa vuole regalare a Fabio Liverani un ulteriore rinforzo in attacco. La lista è lunga e comprende nomi di prestigio come Yilmaz, Babacar e Mitroglou. Ora, oltre a loro, si aggiunge anche Julio Tavares. Il giocatore, nome sicuramente meno noto rispetto agli altri, è il capitano del Dijon e milita con il club transalpino da ben sette stagioni.

Tavares, 30 anni, nazionale capoverdiano, è un centravanti molto fisico, in grado di far salire la squadra e giocare di sponda, Il giocatore piace alla dirigenza salentina che lo considera il partner ideale da affiancare a Lapadula. Lo riferisce 'France Football', che sottolinea come il club pugliese starebbe pensando a più investimenti per l'attacco. Non è escluso dunque che possano arrivare più giocatori per regalare quante più alternative possibili a Liverani.